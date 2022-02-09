الدار العقارية للعربية: سنواصل استحواذات جديدة بـ 3.5 مليار درهم

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، طلال الذيابي، في مقابلة مع "العربية" أن لدى الشركة خطة واضحة للاستحواذات بقيمة 5 مليارات درهم، جرى إنجاز ما قيمته 1.5 مليار درهم منها.

وأضاف الذيابي أن الاستحواذات المقبلة بقيمة 3.5 مليار درهم سيكون 80% منها داخل الإمارات العربية المتحدة.

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وكشف أن التركيز في الاستحواذات المقبلة سيكون على نوعية الأصول، في نشاطات متفرقة مثل مولات أو مشاريع مكتبية وسكنية.

وأشار إلى أن صفقة "سوديك" في مصر والاستحواذ على "مول الحمرا" في رأس الخيمة، من ضمن الاستحواذات الأولى في مبلغ الـ 1.5 مليار درهم.

تتضمن اتفاقية الاستحواذ على المركز التجاري "الحمرا مول" في إمارة رأس الخيمة، الصفقة بقيمة 410 ملايين درهم، والحق بتطوير أكثر من 11 ألف متر مربع إضافية ضمن المساحة الطابقية الإجمالية للمركز التجاري.

أفاد الذيابي بأن الدار العقارية، أعلنت نتائج أعمالها الأولية لعام 2021، محققة نموا في صافي الربح نسبته 20% مقارنة بعام 2020، موضحا أن نصف أرباح الشركة جاء من "الدار للتطوير".

وأشار إلى بلوغ صافي أرباح "الدار العقارية" 2.3 مليار درهم العام الماضي، مقابل 1.9 مليار درهم خلال 2020، بينما بلغت إيرادات الشركة 8.576 مليار درهم العام الماضي، مقابل 8.39 مليار درهم خلال العام 2020، بنسبة ارتفاع 2.2%.

حول السوق العقارية في الإمارات، قال الذيابي إن "جذب الاستثمارات الخارجية، يعد نقطة تحول جديدة، ستدعم أداء السوق، وستعزز من الأرقام التي يحققها".

وبسؤاله حول أداء السوق العقارية التركية، قال الذيابي إن "الدار العقارية" تنظر إلى السوق التركية بمكانتها في المجال العقاري.

وأعاد التأكيد على تطلع "الدار" إلى مشاريع نوعية جدا في كل المجالات من المولات والفنادق والمشاريع السكنية.

عبر عن أمله في استقرار أفضل في العملة والسوق التركية، مؤكدا وجود فرص متاحة لكون السوق التركية من الأسواق المهمة في القطاع العقاري في المنطقة.