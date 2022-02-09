لندن.. أسعار العقارات ارتفعت 16% سنويا لهذه الأسباب

بعدَ الهروبِ من المدنِ والشققِ بحثا عن مساحاتٍ أكبرَ خلالَ الإغلاقات بدأت تقاريرُ الوسطاءِ العقاريين تتحدثُ عن أسرٍ فرّت من لندن على عجل ودفعت أسعارا باهظةً لمنزلٍ ريفي، لكنها نَدمت بعدَ تجربةِ عزلةِ الحياةِ الريفية وتحاولُ الآن العودةَ إلى المدينة.

أكد رئيس قسم دراسات القطاع السكني في نايت فرانك، توم بيل، في مقابلة مع "العربية" أن القطاع العقاري واصل النمو على مدار العامين الماضين، موضحا أن أسعار العقارات في لندن ارتفعت بأكثر من 16% العام الماضي.

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أضاف بيل: "لاحظنا عودة البعض من الريف الى لندن ولكن أيضا الظاهرة الأكثر انتشارا هي القدوم على اقتناء مقر في لندن لذا زاد الإقبال على الشقق بشكل خاص في منطاق مثل بادنجتن قرب محطة القطار".

بحسبِ شركةِ رايت موف أسعارُ الايجارِ في وسَطِ لندن قفزتْ خلالَ السنةِ الماضية بأكثرَ من 16% لتصلَ إلى مستوياتٍ أعلى حتى من قبلِ الجائحة.

أمّا أسعارُ البيعِ حولَ المملكةِ المتحدة، فقد دلت بياناتُ نايشن وايد على أقوى بدايةٍ للسنةِ في 17 عاما مع ارتفاعِ الاسعارِ بأكثرَ من 11% في يناير.

بالنسبة للمملكة المتحدة توقع بيل ارتفاع الاسعار في نطاق الـ5% أو 6% نهاية السنة بعد عودة الاستقرار إلى آليات العرض والطلب، متوقعا أن يكون الأداء أفضل في وسط لندن مقارنة مع بقية المناطق.