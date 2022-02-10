أصحاب الثراء الفاحش في أميركا يشترون عقارات بأكثر من 40 مليار دولار في عام

أظهر استطلاع حديث أجرته "فاني ماي" Fannie Mae، أن معظم من شملهم الاستطلاع في أميركا، يعتقدون أن الفترة الحالية هي أسوأ توقيت لشراء منزل.

لكن من الواضح أن الأثرياء، الذين أصبحوا أكثر ثراءً أثناء الوباء - حيث وجدت منظمة أوكسفام أن ثروة أغنى عشرة رجال في العالم تضاعفت - ينهالون جميعًا على سوق العقارات الفاخرة.

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وفقًا لتقرير صادر عن شركة Compass (COMP)، وهي شركة وساطة عقارية، فإنه "تم تداول ما تفوق قيمته 40 مليار دولار من العقارات السكنية التي تبلغ قيمة الواحد منها 10 ملايين دولار أو أعلى في عام 2021".

كما أشار إلى إتمام أكثر من 2300 صفقة لمنازل بسعر 10 ملايين دولار أو أعلى العام الماضي.

وشهدت لوس أنجلوس أكثر معاملات في العقارات الراقية، تلتها مانهاتن وبالم بيتش.

ازدهرت المبيعات العقارية في الولايات المتحدة في ظل زخم شهدته سوق الأوراق المالية أيضاً، وسياسة أسعار فائدة منخفضة انتهجها الاحتياطي الفيدرالي لدعم الاقتصاد أثناء الوباء.

ومع استمرار ارتفاع التضخم وتصرف سوق الأسهم بطرق غير متوقعة، يستمر الأثرياء في النظر إلى العقارات على أنها استثمار آمن.