طرح مدينة طبية كمشروع استثماري بمحافظة الخبر السعودية

طرحت أمانة المنطقة الشرقية، في السعودية، مشروع مدينة طبية بالعزيزية بمحافظة الخبر كفرصة استثمارية لخدمة أهالي المنطقة والارتقاء بالخدمات الصحية، وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك امتداداً لجهودها في ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات.

وقال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، إن المشروع، يتضمن أنشطة الخدمات الطبية كالمستشفيات والمجمعات الطبية والصيدليات، ومراكز الأشعة، إضافة إلى أجهزة الصرف الآلي ومكائن البيع الذاتي، ومحلات تجارية بجميع أنشطتها ويقع على مساحة 35 ألف متر مربع ومدته 50 سنة، مما يعزز عناصر جودة الحياة وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق، والاستدامة المالية ورفع الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة والارتقاء بالخدمات لسكان وزوار المنطقة.

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وأضاف المهندس الجبير أن هذه الفرصة تأتي ضمن 230 فرصة استثمارية يمتد بعضها إلى 50 سنة، وتم خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25% فقط ومدة الإعفاء تصل إلى 10% من إجمالي مدة العقد لجذب الاستثمارات ودعم المستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم وتحفيزهم، داعياً الراغبين في الاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو الاطلاع على التفاصيل عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص" للمشاركة فيها.