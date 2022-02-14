الوطنية للإسكان توقّع مذكرة تفاهم لدراسة خيارات توزيع الغاز بمشاريعها

وقّعت الشركة الوطنية للإسكان NHC، المطور الوطني السعودي، مذكرة تفاهم مع شركة "حلول للغاز"، لدراسة الخيارات والحلول الممكنة في مجال خدمات توزيع الغاز بمشاريعها.

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن مساعي تأسيس التعاون بين الشركتين، وبيان نطاق المصالح المتبادلة بين أطرافها، وتحديد قواعد وأساليب العمل ودراسة للخيارات المتاحة لتوفير خدمات عالية الجودة لتحقق أهداف الطرفين.

مادة اعلانية

وتهدف المذكرة إلى دراسة الخيارات والحلول المختلفة لتوريد الغاز بمشاريع الوطنية للإسكان، وبحث سبل التحقق من التصاميم والحسابات الهندسية، والمخططات اللازمة لتوريد غاز البترول المسال في مشاريعها، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي الوطنية للإسكان، المهندس محمد بن صالح البطي، إن مذكرة التفاهم تبحث سبل توريد وتنفيذ شبكة الغاز في مشاريع الشركة بمختلف مناطق المملكة، والنظر في سبل التعاون لتوفير الاحتياجات اللازمة لإدارة وصيانة وتشغيل مرافق الغاز مع المستفيد النهائي لمشروعات الوطنية للإسكان، وتوفر الخدمات يعد من الأولويات التي تحرص عليها الشركة ولابد من وجودها في الضواحي السكنية.

وأفاد أن الضواحي تعد واجهات حضارية جديدة ومتطورة تشهدها مدن المملكة، وتُراعى فيها بناء الوحدات السكنية بجودة عالية وتصاميم عصرية لتوفر جودة الحياة بالتنوع الذي يلبي مختلف الرغبات والاحتياجات لدى الأسر الشابة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة حلول الغاز المهندس عبدالرحمن بن سليمان، إن هذه المذكرة تأتي ضمن مساعي الشركة للارتقاء بخدمات توزيع منتجات الغاز وتطويره وتقديم الاستشارات الفنية والهندسية المتعلقة بها، في مشاريع الوطنية للإسكان والمساهمة في نموّ القطاع وزيادة الابتكار فيه ونستهدف أيضا ًفي تنفيذ مجموعة من مشاريع شبكات الغاز في مختلف مناطق المملكة لجميع فئات المستفيدين من القطاع السكني والتجاري والصناعي.

وتعمل NHC الوطنية للإسكان حاليًا على تطوير عدد من المشاريع والضواحي في المملكة، أهمها وأكبرها ضاحية الجوان في مدينة الرياض التي تُطور بالشراكة مع القطاع الخاص وتضم عددًا من المشاريع والمراحل المختلفة.