.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الوطنية للإسكان توقّع مذكرة تفاهم لدراسة خيارات توزيع الغاز بمشاريعها

  • الخط
الوطنية للإسكان
تخطيط لمشروع تابع للشركة الوطنية للإسكان
عقارات السعودية

الوطنية للإسكان توقّع مذكرة تفاهم لدراسة خيارات توزيع الغاز بمشاريعها

تعمل على تطوير مشاريع أهمها ضاحية الجوان في مدينة الرياض

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وقّعت الشركة الوطنية للإسكان NHC، المطور الوطني السعودي، مذكرة تفاهم مع شركة "حلول للغاز"، لدراسة الخيارات والحلول الممكنة في مجال خدمات توزيع الغاز بمشاريعها.

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن مساعي تأسيس التعاون بين الشركتين، وبيان نطاق المصالح المتبادلة بين أطرافها، وتحديد قواعد وأساليب العمل ودراسة للخيارات المتاحة لتوفير خدمات عالية الجودة لتحقق أهداف الطرفين.

وتهدف المذكرة إلى دراسة الخيارات والحلول المختلفة لتوريد الغاز بمشاريع الوطنية للإسكان، وبحث سبل التحقق من التصاميم والحسابات الهندسية، والمخططات اللازمة لتوريد غاز البترول المسال في مشاريعها، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1%.. وبرنت فوق 95 دولاراً للبرميل طاقة أسعار النفط أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1%.. وبرنت فوق 95 دولاراً للبرميل

من جانبه قال الرئيس التنفيذي الوطنية للإسكان، المهندس محمد بن صالح البطي، إن مذكرة التفاهم تبحث سبل توريد وتنفيذ شبكة الغاز في مشاريع الشركة بمختلف مناطق المملكة، والنظر في سبل التعاون لتوفير الاحتياجات اللازمة لإدارة وصيانة وتشغيل مرافق الغاز مع المستفيد النهائي لمشروعات الوطنية للإسكان، وتوفر الخدمات يعد من الأولويات التي تحرص عليها الشركة ولابد من وجودها في الضواحي السكنية.

وأفاد أن الضواحي تعد واجهات حضارية جديدة ومتطورة تشهدها مدن المملكة، وتُراعى فيها بناء الوحدات السكنية بجودة عالية وتصاميم عصرية لتوفر جودة الحياة بالتنوع الذي يلبي مختلف الرغبات والاحتياجات لدى الأسر الشابة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة حلول الغاز المهندس عبدالرحمن بن سليمان، إن هذه المذكرة تأتي ضمن مساعي الشركة للارتقاء بخدمات توزيع منتجات الغاز وتطويره وتقديم الاستشارات الفنية والهندسية المتعلقة بها، في مشاريع الوطنية للإسكان والمساهمة في نموّ القطاع وزيادة الابتكار فيه ونستهدف أيضا ًفي تنفيذ مجموعة من مشاريع شبكات الغاز في مختلف مناطق المملكة لجميع فئات المستفيدين من القطاع السكني والتجاري والصناعي.

وتعمل NHC الوطنية للإسكان حاليًا على تطوير عدد من المشاريع والضواحي في المملكة، أهمها وأكبرها ضاحية الجوان في مدينة الرياض التي تُطور بالشراكة مع القطاع الخاص وتضم عددًا من المشاريع والمراحل المختلفة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا ترفض إيران ترشح زيباري لرئاسة العراق؟ لماذا ترفض إيران ترشح زيباري لرئاسة العراق؟
اكتشف المزيد