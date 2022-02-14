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"مرسى دبي" تسجل مبايعة عقارية بـ126 مليون درهم

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تسجيل 413 مبايعة بقيمة 873.47 مليون درهم في دبي
عقارات دبي

"مرسى دبي" تسجل مبايعة عقارية بـ126 مليون درهم

مليار درهم إجمالي التصرفات

دبي - العربية.نت

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم، أكثر من مليار درهم.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، شهدت الدائرة تسجيل 413 مبايعة بقيمة 873.47 مليون درهم منها 73 مبايعة للأراضي بقيمة 234.56 مليون درهم، و340 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 638.91 مليون درهم، فيما سجلت الرهون 163.81 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 7 هبات بقيمة 6.37 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة أم الشيف تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة معيصم الأول، ثم مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة ند الحمر.

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وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم، وثالثة في "وادي الصفا 5" بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 32 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 126 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية، وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة أم الشيف.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم وثالثة في منطقة مرسى دبي بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 205 ملايين درهم.

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