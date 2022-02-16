مبيعات العقارات في "الميتافيرس" تتخطى النصف مليار دولار في عام

تجاوزت مبيعات العقارات في عالم "الميتافيرس"، 500 مليون دولار العام الماضي ويمكن أن تتضاعف هذا العام، وفقًا لمستثمرين وشركات متخصصة في التحليلات.

وصلت مبيعات العقارات على منصات "الميتافيرس" metaverse الرئيسية الأربع إلى 501 مليون دولار في عام 2021، وفقًا لـ MetaMetric Solutions.

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قال مزود بيانات "الميتافيرس"، إن المبيعات في يناير الماضي وحده تجاوزت 85 مليون دولار. وتوقعت الشركة أن تصل المبيعات بهذه الوتيرة إلى ما يقرب من مليار دولار في عام 2022، وفق ما نقلته شبكة CNBC الأميركية.

كان سبب الارتفاع الأخير في المبيعات إعلان فيسبوك في 28 أكتوبر عن تغيير علامتها التجارية إلى Meta للتركيز على مجال "الميتافيرس".

وقفزت مبيعات العقارات بنحو تسعة أضعاف، لتصل إلى 133 مليون دولار، في نوفمبر، وفقًا لشركة MetaMetric.

تلاشى نمو المبيعات منذ ذلك الحين، لكن مع ذلك، سيظل إجمالي مبيعات شهر يناير أكثر من 10 أضعاف مستويات يناير 2021.

وجد تقرير صادر عن BrandEssence Market Research أنه من المتوقع أن تنمو سوق العقارات في metaverse بمعدل سنوي مركب قدره 31٪ سنويًا من 2022 إلى 2028.

وقالت جانين يوريو، المديرة التنفيذية لشركة Republic Realm، وهي شركة استشارية واستثمارية في عقارات الميتافيرس: "هناك مخاطر كبيرة، لكن من المحتمل أن تكون هناك مكاسب كبيرة".

دفعت Republic Realm مبلغًا قياسيًا قدره 4.3 مليون دولار مقابل قطعة أرض في أكبر منصة عقارية في الميتافيرس، وهي Sandbox. وتقوم الشركة بتطوير 100 جزيرة، تسمى "جزر الخيال"، مع فيلاتها الخاصة وسوق مرتبطة بالقوارب والزلاجات النفاثة.

وقد تم بيع تسعين جزيرة في اليوم الأول مقابل 15000 دولار لكل منها، وبعضها مدرج الآن لإعادة البيع بأكثر من 100000 دولار.