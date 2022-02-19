تعرف على أهم مبايعات العقارات في دبي

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 4.5 مليار درهم الأسبوع الماضي مع تسجيل 1689 مبايعة بـ 3.57 مليار درهم، منها 252 مبايعة للأراضي بقيمة 1.1 مليار درهم و1437 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.47 مليار درهم.
جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 90 مبايعة بـ 202 مليون درهم وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل بـ307 مبايعات بـ 246 مليون درهم.
مادة اعلانية
سجلت الرهونات 955.1 مليون درهم منها 48 رهن أراض بـ 294.56 مليون درهم و305 رهونات فلل وشقق بـ660.54 مليون درهم وشهدت الهبات تسجيل 56 هبة بقيمة 54.07 مليون درهم.
اقرأ أيضاً
-
أوكرانيا: أميركا أطلعتنا على خطط الغزو الروسي.. ومستعدونفيما تزداد الأوضاع سخونة على حدود أوكرانيا، عبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم السبت عن امتنانه لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن لإطلاع ... العرب والعالم
-
السعودية.. هذه شروط استثناء الأقارب من ضريبة التصرفات العقاريةضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة 5% على العقارات التي يتم نقل ملكيتها من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى السعودية
-
عبر جسر الملك فهد.. إليك آخر تحديثات السفر إلى البحرينإلغاء الحجر الصحي الاحترازي لجميع المسافرين القادمين إلى البحرين السعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية