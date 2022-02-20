"سكني": 9 آلاف أسرة تستفيد من خياري "الجاهزة" و"تحت الإنشاء" خلال يناير

سجّل برنامج "سكني" استفادة نحو 9 آلاف أسرة سعودية من خياري القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية "الجاهزة" و"تحت الإنشاء" خلال شهر يناير الماضي، وذلك امتداداً لجهود البرنامج لتوفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة لتسهيل تملّك الأسر.

ويأتي هذا العدد امتداداً لنحو 19,353 أسرة أعلن البرنامج عن استفادتها منها 18,890 أسرة سكنت منازلها، خلال الشهر الماضي، بالاستفادة من الحلول التمويلية والخيارات السكنية المتنوعة التي يتيحها البرنامج.

مادة اعلانية

وتشمل: خيار البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضيهم السكنية، والوحدات الجاهزة، ومشاريع "سكني" تحت الإنشاء، والأراضي المتاحة عبر موقع وتطبيق "سكني"، وغيرها من الحلول والخدمات السكنية التي تستهدف تمكين الأسر من تملك المسكن الملائم، وزيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويُقدم برنامج "سكني" خيار القرض العقاري المدعوم لمستفيديه بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول باختيار إحدى الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي يوفّرها "سكني" من خلال موقعه وتطبيقه ضمن 114 مشروعاً توفّر ما يزيد عن 148 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء بمتوسط أسعار 700 ألف ريال للوحدة، أو بالاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، مما يعطي الأسر المستفيدة إمكانية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وفق احتياجاتهم ورغباتهم.

كما يستعرض موقع وتطبيق "سكني" 223 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مدن ومحافظات المملكة ويمكن معاينتها وإصدار عقودها إلكترونياً، واختيار "التصاميم النموذجية" و"المقاول المعتمد" لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، بالإضافة إلى إصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، و"السوق العقاري"، والتمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.