المراكز العربية تحصل على قرار بإجازة صك أرض حي الرائد بالرياض

أعلنت شركة المراكز العربية، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار الجهة العدلية بإجازة صك الأرض المملوكة للشركة والواقعة على طريق الملك خالد تقاطع طريق العروبة بحي الرائد بمدينة الرياض، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية واستيفاء المتطلبات اللازمة لحجية صك الملكية.

وقالت المراكز العربية، في بيان على "تداول السعودية"، إنها استلمت النسخة الإلكترونية من الصك النهائي وتم تحديث حالته من "ملغي" إلى "فعّال".

وذكرت الشركة أنها كانت على ثقة بصحة ملكيتها للأرض المشار إليها، مستندة بذلك إلى الأنظمة والقواعد الداعمة لحجية الصكوك وموثوقيتها، في ظل دعم الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، والمتابعة المستمرة من قبل ولي العهد وحرصهما الدائم على دعم وتحفيز القطاع الخاص وعلى استقرار وتطوير بيئة الاستثمار في المملكة.

وأشارت الشركة إلى أنها ما زالت مستمرة في الأعمال التطويرية لتنفيذ مشروع "جوهرة الرياض" على هذه الأرض، وتتوقع افتتاحه خلال النصف الأول من العام 2025.

كانت المراكز العربية قد أعلنت عن إلغاء صك ملكية هذه الأرض بقرار قضائي.

وبدأت الشركة حينئذ في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية في سبيل استعادة الملكية أو الثمن من البائع، علماً بأن الشركة قد اشترت الأرض بمبلغ 1.77 مليار ريال من خلال إجراءات شرعية ونظامية وتكبدت مصاريف تتعلق بالأعمال التطويرية لإقامة مشروع مركز تجاري على هذه الأرض قاربت مبلغ 628 مليون ريال حتى نوفمبر 2021، وذلك بعد اعتماد المخطط النهائي للمشروع والحصول على ما يقارب من 15 رخصة بناء من الهيئة الملكية لمدينة الرياض.