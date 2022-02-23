طلبات الرهن العقاري الأميركية تنخفض لأدنى مستوياتها في عامين

ضرب ارتفاع معدلات الرهن العقاري كلا من مشتري المساكن المحتملين والمرشحين لإعادة التمويل، في الولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعد أن انخفض إجمالي طلبات الرهن العقاري بنسبة 13.1% الأسبوع الماضي، لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2019، وفقاً لجمعية المصرفيين للرهن العقاري. وانخفضت طلبات إعادة التمويل بنسبة 15% على أساس أسبوعي، و56% عن مستوياتها مقارنة بالعام الماضي.

من جانبه، قال نائب الرئيس المساعد للتنبؤات الاقتصادية والصناعية في جمعية المصرفيين للرهن العقاري، جويل كان: "أدت معدلات الرهن العقاري المرتفعة إلى إغلاق عمليات إعادة التمويل بسرعة، مع انخفاض النشاط في 6 من الأسابيع السبعة الأولى من عام 2022"، وفقاً لما ذكرته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأدت معدلات الرهن العقاري المرتفعة جنباً إلى جنب مع الأسعار المرتفعة والمخزون المنخفض، إلى تقلص عمليات الشراء للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفعت أسعار المنازل بشكل مطرد ولم تتراجع في عام 2021. كما أظهر مؤشر أسعار المنازل S&P CoreLogic Case-Shiller يوم الثلاثاء، تسجيل عام 2021 أعلى زيادة في السنة التقويمية منذ 34 عاماً، وفقاً لكريغ جيه لازارا، العضو المنتدب في S&P DJI. فيما ارتفعت الأسعار بنسبة 18.8% في عام 2021 مقابل زيادة بنسبة 10.4% في عام 2020.