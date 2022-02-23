عقارات السعودية
وزير الإسكان السعودي: العقار سيسهم في الناتج المحلي الإجمالي بـ 8.8% بحلول 2030
توقعات بزيادة فرص التوظيف في القطاع بنسبة سنوية 2.57% حتى 2030
قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، ماجد الحقيل، إن القطاع العقاري سيسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.8% بحلول العام 2030.
وأضاف الحقيل على هامش منتدى مستقبل العقار، أن هناك توقعات بزيادة فرص التوظيف في القطاع العقاري بنسبة سنوية تبلغ 2.57% حتى العام 2030.
اقرأ أيضاً
-
"منتدى الدول المصدرة" يدعو إلى تسعير الغاز على أساس مؤشرات النفطوإلى التشجيع على الاستخدام الموسع للغاز الطبيعي طاقة
-
النفط يتراجع وسط تضارب المؤثرات بين عقوبات على روسيا ومفاوضات مع إيرانأعلن بايدن عقوبات على روسيا ردا على ما وصفه ببدء غزو أوكرانيا طاقة
-
أسواق العملات تحاول استعادة ثباتها بعد تطورات الأزمة في أوكرانيا"على الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا، كان رد فعل العملات الأجنبية صامتًا" أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية