وزير الإسكان السعودي: العقار سيسهم في الناتج المحلي الإجمالي بـ 8.8% بحلول 2030 

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، ماجد الحقيل، إن القطاع العقاري سيسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.8% بحلول العام 2030.

وأضاف الحقيل على هامش منتدى مستقبل العقار، أن هناك توقعات بزيادة فرص التوظيف في القطاع العقاري بنسبة سنوية تبلغ 2.57% حتى العام 2030.