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وزير الإسكان السعودي: العقار سيسهم في الناتج المحلي الإجمالي بـ 8.8% بحلول 2030 

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ماجد الحقيل
ماجد الحقيل
عقارات السعودية

وزير الإسكان السعودي: العقار سيسهم في الناتج المحلي الإجمالي بـ 8.8% بحلول 2030

توقعات بزيادة فرص التوظيف في القطاع بنسبة سنوية 2.57% حتى 2030

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، ماجد الحقيل، إن القطاع العقاري سيسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.8% بحلول العام 2030.

وأضاف الحقيل على هامش منتدى مستقبل العقار، أن هناك توقعات بزيادة فرص التوظيف في القطاع العقاري بنسبة سنوية تبلغ 2.57% حتى العام 2030.

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