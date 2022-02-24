نائب وزير الصناعة: 32 مصنعًا في قطاع الحديد بطاقة 10 ملايين طن سنويا بالسعودية

قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، إن المملكة تتوفر فيها جميع المنتجات الصناعية التي تعد جزءًا رئيسيًا من التطوير العقاري والإسكاني، كالأسمنت، والزجاج، والسيراميك، والأحجار، والحديد والألمنيوم، وتقنيات البناء الحديثة، إضافة إلى وجود منتجات سعودية كالأثاث، والأجهزة المنزلية، والمواد الصحية.

وأضاف نائب الوزير أن هناك 17 مصنعًا للأسمنت موزعة على جميع مناطق المملكة، وتتمتع بقدرة عالية في الإنتاج.

وأوضح الزامل خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار أن مصانع الزجاج الوطنية تغطي أكثر من 85% من الاحتياج المحلي، وتصدر أكثر من 60% من الإنتاج، إضافة إلى وجود 12 مصنعًا للسيراميك والبورسلان بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 مليون متر مربع، كما يوجد 32 مصنعًا في قطاع الحديد بطاقة إجمالية تقدر بـ 10 ملايين طن سنويًا، إضافة إلى أكثر من 15 مصنعًا في قطاع الألمنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن سنوياً، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار إلى أن رؤية مبادرة تقنية البناء الحديثة تهدف إلى بناء أكثر من 40% من الوحدات السكنية الجديدة حتى عام 2025، مؤكدًا توقيع 19 عقد قرض لمصانع تقنيات البناء الجديدة بأكثر من مليار ريال، ودعم أكثر من 360 مزودًا لتقنية البناء الحديثة بجميع مراحل العمل.

وبيَّن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أن هناك مرتكزات مشتركة بين منظومة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ لتحفيز القطاع العقاري والإسكاني، من خلال وجود البيئة التنظيمية والتشريعية المناسبة، وفتح قنوات لنمو هذا القطاع بطريقة متناسقة تتواءم مع النمو الاقتصادي في المملكة، والعمل على تطوير مخرجات القطاع الصناعي لخدمة القطاع العقاري والإسكاني.

ونوَّه الزامل إلى أن هناك تركيزًا على سلسلة القيمة المضافة من المواد الخام إلى المصنع ثم إلى المقاول والمطور حتى تصل إلى المستفيد النهائي، مؤكدًا أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل في هذا الإطار من خلال مرتكزين، أولهما التوريد للسوق العقاري، وثانيهما العمل كمستفيد من خلال توفير البنية التحتية في المدن الصناعية وغيرها.