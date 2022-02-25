أكثر من 500 ألف عقد تجاري موثق في الشبكة الإلكترونية بالسعودية
كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري في السعودية، عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، خلال منتدى مستقبل العقار بالرياض، عن تجاوز عقود الإيجار التجارية الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" 500 ألف عقد، وذلك في مختلف مدن ومناطق المملكة.
وأوضح أن هذه الأعداد جاءت نتيجة إقبال المؤسسات والشركات على توثيق عقود الإيجار التجارية، وثقة أطراف العملية الإيجارية بالشبكة، لما تقدمه من خدمات إلكترونية ميسرة وبيئة تعاقدية آمنة وموثقة، حيث أعلنت الشبكة في وقت سابق عن تسجيل أكثر من 3 ملايين عقد إيجاري في الشبكة تنوعت ما بين سكنية وتجارية، وذلك منذ انطلاق البرنامج.
وبين الطويل أن الشبكة تعمل على تسجيل عقود الإيجار التجارية، بهدف حفظ حقوق الأطراف وتحسين قطاع الإيجار العقاري في المملكة، مما يسهم في زيادة الثقة في التعاملات المالية والتعاقدية، وتيسير العمليات التعاقدية وفق إجراءات إلكترونية متطورة.
وأكد الطويل استمرارية "إيجار" في تحسين تجربة أطراف العملية الإيجارية من خلال تيسير آلية التسجيل وتوثيق العقود بخطوات واضحة وميسرة، وتوفير قنوات متعددة لآلية سداد الدفعات، إضافة إلى الخدمات المتنوعة الأخرى التي يقدمها البرنامج.
يُذكر أن برنامج "إيجار" يهدف إلى تعزيز موثوقية قطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين، وصياغة عقود إيجارية تلبي احتياجات المستفيدين، وتحسين أداء القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتقليص النزاعات من خلال توثيق العقود.
-
خام برنت ينخفض دون 100 دولار مع استبعاد الطاقة من العقوبات على روسياانخفضت عقود خام برنت الآجلة لشهر أبريل إلى 98.75 دولار للبرميل طاقة
-
هيئة المقيمين: تقييم أصولا عقارية في السعودية بـ100 مليار ريال خلال 2021إصدار 127 ألف تقرير تقييم يخدم مستفيدي الصندوق العقاري الأسواق العقارية
-
تأثر رحلات شركاء "طيران الإمارات" إلى روسيا وأوكرانيا وبيلاروسياأعلنت شركة طيران الإمارات عن قيام شركائها في الرحلات "فلاي دبي" وخطوط سيبيريا الجوية (S7)، بتعليق رحلاتهما الجوية إلى بعض الوجهات في روسيا وأوكرانيا ... سياحة وسفر