هيئة المقيمين: تقييم أصولا عقارية في السعودية بـ100 مليار ريال خلال 2021

كشف الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"، المهندس فيصل المنديل، عن إصدار 127 ألف تقرير تقييم يخدم مستفيدي الصندوق العقاري منذ إتمام الربط مع الصندوق في منتصف 2021.

وقال المنديل خلال مشاركته في الجلسة الثانية من منتدى مستقبل العقار المنعقدة، أمس، في الرياض "إن مستقبل العقار في المملكة يعد واعدا، والأرقام والإحصائيات التي تمت في تقييم الأصول 100 مليار في العقار خلال 2021 تؤكد ذلك".

وأوضح أمين عام "تقييم"، أن المقيم يسهم في حفظ الحقوق في عديد من العمليات مثل البيع والشراء والاستحواذ والنزاعات والتقاضي، مبينا أن التقييم يقصد به تقدير القيمة لأصل محدد، لغرض محدد، في وقت محدد. وتناول أمين عام المقيمين المعتمدين في الجلسة دور الهيئة في تطوير مهنة التقييم وتأهيل وتدريب ممارسيها وأهمية التقييم نظرا للحراك الكبير في السوق، كما تطرق إلى المنظومة الرقمية في الهيئة، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وأوضح المنديل اعتماد الهيئة ثلاثة أنظمة إلكترونية تختص بأعمال المقيمين وداعمة للتحول الرقمي في المملكة، تشمل أولا نظام قيمة الإلكتروني وهي منصة تخدم المقيم بشكل كامل وتمكنه من التسجيل في الدورات والحصول على العضوية وفتح حساب للمنشأة ورفع تقارير التقييم التي تسلم للعميل وغيرها من الخدمات، ونظام قيم الذي يربط الباحثين عن خدمات التقييم بالمقيمين المرخصين في المملكة، وجميع العمليات التي تتم من خلاله إلكترونيا.

على صعيد متصل كشف عبدالرحمن الطويل وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري عن تجاوز عقود الإيجار التجارية الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" 500 ألف عقد، وذلك في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وأوضح الطويل خلال مشاركته في جلسات المنتدى، أن هذه الأعداد جاءت نتيجة إقبال المؤسسات والشركات على توثيق عقود الإيجار التجارية، وثقة أطراف العملية الإيجارية بالشبكة، لما تقدمه من خدمات إلكترونية ميسرة وبيئة تعاقدية آمنة وموثقة.