محافظ هيئة عقارات الدولة: إصدار 7 صكوك لأحياء بمنطقة مكة المكرمة

كشف محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، في السعودية، إحسان بافقيه، عن إصدار 7 صكوك للأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة، تجاوزت مساحتها الإجمالية 3.78 مليون متر مربع، منها صكّان لحي" قوز النكاسة" و حي "الكدوة "بمكة، و 5 صكوك لحي "غليل " وحي" بترومين" في محافظة جدّة.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية في ملتقى صناع العقار المخصصة للقطاع الحكومي الذي نظمته غرفة مكة بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسها بمشاركة واسعة من المستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري والاقتصادي.

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وذكر إحسان بافقيه أنَّ الهيئة العامة لعقارات الدولة أسهمت في معالجة التحديات والمشكلات التي واجهت 10 من المشاريع التنموية والمخططات السكنية في عدد من مناطق المملكة، بعضها في مكة المكرمة مثل مشروع جبل عمر، وطريق الملك عبد العزيز "مسار"، إضافة إلى قوز النكاسة، والكدوة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار إلى مواجهة تلك المشاريع تحديات وعقبات وقفت حجر عثرة أمام استكمالها، ومن هذه التحديات والمعوقات وجود تداخل ملكيات عقارية خاصة مع ملكيات حكومية، وعدم وجود صكوك تملّك لعددٍ من المواقع ، حتّى قامت الهيئة بدراسة تلك المعوقات، وخرجت بحلولٍ مبتكرة تسهم في وضع هذه المشاريع التنموية في مسارها الصحيح، بإصدار صكوك موحدة لكل من هذه المشاريع، مثمناً تعاون وتكامل أدوار المنظومة الحكومية مما له بالغ الأثر في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة لعقارات الدولة.

وأوضح أنَّ تلبية احتياج الجهات الحكومية من العقارات (المباني – والأراضي) يعدُّ أحد المهام الرئيسة التي تعمل الهيئة عليها وفق مبادرات إستراتيجية تسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لعقارات الدولة، و ترفع من كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية، كاشفاً عن تخصيص ما يزيد على 324 مليون متر مربع من الأراضي لـ 24 جهة حكومية خلال العام الماضي 2021، فيما أصدرت 64 قرارًا بالتخصيص لسدِّ الاحتياج العقاريِّ للمنظومة الحكومية.