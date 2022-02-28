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"العقارية" ترخص البيع على الخارطة لمشروع بشرق الرياض

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الشركة العقارية السعودية
شعار الشركة العقارية السعودية
عقارات السعودية

"العقارية" ترخص البيع على الخارطة لمشروع بشرق الرياض

من المقرر البدء ببيعه في الأول من مارس 2022

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة العقارية السعودية عن حصولها على ترخيص البيع على الخارطة لمشروع العقارية بارك.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مشروع العقارية بارك يقع شرق الرياض شمال طريق الدمام برقم 123 وبعدد وحدات 3222 وحدة.

وأضافت أنه من المقرر البدء ببيعه في الأول من مارس 2022.

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