"الأراضي البيضاء": 105 أيام متبقية على انتهاء مهلة التسجيل للمرحلة الثانية في الرياض

قال رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء في السعودية، المهندس عبدالحميد الحماد، إن المتبقي من مهلة التسجيل النظامية في المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في الرياض، 105 أيام، مشيرا إلى أن عدم التسجيل خلال المهلة يترتب عليه غرامة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسوم.

وأضاف الحماد أن الأرضي البيضاء التي تنطبق عليها الرسوم، ويملكها أكثرمن مالك بصك واحد، تطبق على الملاك الرسوم، وفقا لحصة كل شريك.

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جاء ذلك خلال مشاركة الحماد في ورشة عمل بعنوان "رسوم الأراضي البيضاء" ضمن فعاليات معرض "ريستاتكس الرياض العقاري"، الذي يختتم أعماله غدا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح الحماد أن الهدف من فرض الرسوم هو، زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وكذلك حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وبين أن المطلوب من كل مالك أرض تسجيل أرضه خلال المهلة النظامية لتسجيل الأراضي، تجنبا لغرامة عدم التسجيل، ويمكنه بعد انتهاء فترة التسجيل وإصدار الفوترة الاعتراض على الرسوم وتقديم ما يثبت وجود موانع لتطبيق الرسوم.

وذكر رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء أن إيرادات الرسوم التي خصصت لصالح زيادة المعروض من الإسكان بلغت أكثر من 2.2 مليار ريال، صرفت على تطوير البنية التحتية وإيصال الخدمات لأكثر من 80 مشروعا سكنيا، لافتا إلى أن البرنامج أظهر آثارا إيجابية للغرض الذي جاء من أجله فرض الرسوم.

وأفاد الحماد بأن الأراضي التي فوترتها ضمن برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بلغت مساحتها أكثر من 500 مليون متر مربع، فيما بلغت الأراضي التي تم تدويرها من خلال تطويرها أو قيد التطوير أو نقل ملكيتها أكثر من 100 مليون متر مربع، مبيناً أن النظام يرتبط بالأساس مع رؤية المملكة 2030 الهادفة لتحفيز المعروض العقاري، ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبين.