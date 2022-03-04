مصادر: "بوخاطر" الإماراتية ستحيي مشروعاً عقارياً بـ5 مليارات دولار في تونس

قالت مصادر تونسية لرويترز اليوم الجمعة، إن مجموعة بوخاطر التي مقرها الإمارات ستحيي مشروعا عقاريا قيمته 5 مليارات دولار في تونس العاصمة، وهو أول مشروع كبير في البلاد منذ ثورة 2011.

وقالت المصادر إن المجموعة ستدشن رسميا الأسبوع المقبل مشروع مدينة تونس الرياضية الذي توقف عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

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ويضم المشروع أكاديميات رياضية وملعب غولف وفنادق وشققا على مساحة 275 هكتارا بشمال العاصمة تونس. ومن المتوقع أن يوفر المشروع بشكل مبدئي نحو عشرة آلاف فرصة عمل في البلد الذي يتجاوز فيه معدل البطالة 18%.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع مسؤولين حكوميين‭‭‭ ‬‬‬في تونس أو مع بوخاطر للحصول على تعقيب.

تسعى تونس لجذب استثمارات أجنبية لإنعاش اقتصادها الذي تضرر بشدة من الجائحة بعد سنوات من الركود المصحوب باضطرابات سياسية.

وفي يوليو/تموز، علق الرئيس قيس سعيد البرلمان واستأثر بالسلطة التنفيذية.

ويقول المقرضون الغربيون الرئيسيون، إن تونس بحاجة إلى استعادة النظام الدستوري الطبيعي.