السعودية: إعادة تمويل محافظ عقارية بـ 28 مليار ريال في 4 أعوام

أسهمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، في إعادة تمويل محافظ عقارية بمبالغ تجاوزت 28 مليار ريال، و8.4 مليارات تسهيلات ائتمانية لشركات التمويل تم تدويرها لمدة أربعة أعوام.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية"، عن نائب الرئيس التنفيذي للأعمال والأسواق في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مجيد عبدالجبار، أن "قيمة المحافظ، التي قامت الشركة بإعادة تمويلها منذ تأسيسها وحتى الآن، بلغت نحو 19.5 مليار ريال مع أغلب البنوك السعودية وشركات التمويل العقاري والجهات الحكومية ذات العلاقة".

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وأضاف أن عدد تلك الجهات بلغ 13 جهة، فيما جار العمل مع سبع جهات أخرى، الأمر الذي سيكون سابقة لإعادة التمويل مع جميع الممولين العقاريين المرخصين، وبالتالي تكون إعادة التمويل أكثر سلاسة متى دعت الحاجة إلى ذلك.

وتهدف الشركة إلى تعزيز منظومة الإسكان في المملكة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لزيادة ملكية المنازل محليا، وتوفير السيولة لمقدمي خدمات التمويل عن طريق شراء محافظ التمويل العقاري من البنوك المحلية وشركات التمويل العقاري.

وأوضح نائب الرئيس للأعمال والأسواق في الشركة السعودية لإعادة التمويل أن حجم الصكوك، التي أصدرتها الشركة منذ 2018 وحتى الآن بلغ 6.7 مليارات ريال، في حين تعتزم الشركة إطلاق برنامج لصكوك دولية بعد أخذ الموافقات النظامية اللازمة كجزء من استراتيجية الشركة لتنويع مصادر التمويل.