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66 ألف صفقة عقارية إلكترونية في السعودية خلال عامين

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وزارة العدل السعودية
وزارة العدل السعودية
عقارات السعودية

66 ألف صفقة عقارية إلكترونية في السعودية خلال عامين

منذ تدشين الخدمة في مارس 2020

دبي - العربية.نت

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كشفت وزارة العدل السعودية، عن ارتفاع عدد صفقات الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى 66 ألف صفقة منذ تدشين الخدمة في مارس 2020.

وذكرت الوزارة أن العمليات تقدم من خلال بوابة (ناجز) عبر خدمة (الإفراغ العقاري الإلكتروني)، مشيرة إلى أن إتاحة الخدمة عبر 17 بنكا محليا وأجنبيا بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

وأفادت بأن الإفراغ العقاري متاح إلكترونيا على مدار الساعة عبر "ناجز" وفق خطوات بسيطة وميسرة تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق في أقل من 60 دقيقة، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".

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كما أتاحت التحقق من ملكية الحسابات البنكية إضافة للتحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.

وأكدت استمرارها بتعزيز التقنية وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة للمستفيدين وتيسير الإجراءات عليهم في ظل عملها على مجموعة مبادرات تطويرية وإصلاحات رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.

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