السعودية: "وافي" يرخص 493 وحدة سكنية للمشاريع الصغيرة منذ بداية 2021

أصدرت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" في السعودية، 18 رخصة للبيع على الخارطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لعدد 493 وحدة سكنية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية فبراير، حيث يمثل هذا النمو نحو 50% من إجمالي عدد الوحدات المرخصة لعام 2021 والتي بلغت 988 وحدة لعدد 41 مشروعا سكنياً.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن أمين عام اللجنة، نايف بن نواف الشريف، أن رخص البيع على الخارطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حققت نمواً قدره 485% في عام 2021 مقارنة بعام 2020.

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وأوضح أن هذا النمو يعود لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنتج البيع على الخارطة ومدى جدواه الاستثمارية والفرص التي يخلقها في القطاع العقاري.

وأضاف أن إجمالي عداد وحدات المشاريع العقارية تحت الإنشاء التي يشرف عليها برنامج "وافي" حالياً وصل إلى أكثر من 167 ألف وحدة ضمن 158 مشروعاً عقارياً.

يشار إلى أن برنامج "وافي" يعمل على تحفيز وتأهيل المطورين العقاريين لإنشاء مشاريع متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات السوق العقارية، ويمنح تراخيص البيع والتسويق على الخارطة لجميع المشاريع العقارية السكنية والتجارية والصناعية وغيرها.