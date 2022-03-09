"الحمرا" تطلق خطة استثمار مليار درهم في مشاريع عقارية برأس الخيمة

أعلنت شركة "الحمرا"، المتخصصة في التطوير والاستثمار العقاري في إمارة رأس الخيمة، عن إطلاق خطة طموحة تمتد على مدار خمس سنوات بدءاً من عام 2023 لغاية 2027، تهدف إلى دفع عجلة النمو المستدام عبر تطوير المشاريع الاستراتيجية.

وتعتزم شركة "الحمرا" تخصيص نحو مليار درهم لتحقيق هذه الأهداف، ستبدأ بحملة تطوير طموحة مدعومة بإضافات كبيرة على محفظتها الراهنة من المشاريع العقارية ومشاريع الضيافة إلى جانب تحسين أصولها الحالية، مع ضمان وضع الاستراتيجيات الملائمة لإجراء تحديثات تكنولوجية منظمة، وتحسين تجارب العملاء في قطاع التجزئة الأمر الذي يضمن بالمجمل الارتقاء بقيمة العلامة التجارية.

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وتمتد خطة الشركة على مدار خمس سنوات بدعم منهجية عمل مدروسة وثلاثية المسارات هذا العام، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وستلعب الشركة أيضاً دوراً رئيسياً في استقطاب الاستثمارات إلى الإمارة، بما يساهم في حفز وتيرة تطورها وازدهارها.

كانت "الحمرا" قد أعلنت مؤخراً عن بيع "الحمرا مول" الممتد على مساحة 27 ألف متر مربع إلى "الدار العقارية" مقابل 410 ملايين درهم.