الرياض تتصدر قائمة المدن في صفقات "المؤشر الإيجاري" خلال فبراير

أصدر المؤشر الإيجاري في السعودية تقريره الأول لشهر فبراير 2022 عن المدن الأكثر تسجيلا للصفقات الإيجارية، وذلك بناءً على عقود الإيجار الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن مدينة الرياض تصدرت تقرير المؤشر الإيجاري كأكثر المدن تسجيلا للصفقات الإيجارية، بنسبة تجاوزت 32% من إجمالي الصفقات، تلتها مدينة جدة بنسبة 25%، فيما جاءت مدينتا مكة المكرمة والدمام بنسبة 6% لكل منهما، ثم المدينة المنورة بنسبة 5% وأخيرا الخبر بنسبة 4%.

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وجاءت هذه الصفقات بناء على عقود الإيجار السكنية والتجارية المبرمة خلال فبراير، والموثقة في شبكة إيجار، موزعة بين المدن الست التي شملها المؤشر الإيجاري في مرحلته الأولى وهي: الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، والخبر، إذ بلغ مجموع العقود التجارية والسكنية أكثر من 146 ألف عقد موثق خلال فبراير.

ويهدف المؤشر الإيجاري الذي أطلقه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل مطلع الشهر الجاري، إلى مزيد من الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري.

وتمكن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة، وفيلا، ودور)، أو (محل، ومعرض، ومكتب) في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار في الوحدات التجارية، للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار.