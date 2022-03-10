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559 مليون درهم تصرفات عقارات رأس الخيمة خلال فبراير

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جزيرة المرجان عقارات رأس الخيمة
جزيرة المرجان في رأس الخيمة
عقارات

559 مليون درهم تصرفات عقارات رأس الخيمة خلال فبراير

أعلى قيمة مبايعة كانت بـ 410 ملايين درهم

دبي - العربية.نت

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بلغت قيمة التصرفات العقارية المسجلة بقطاع الأراضي والأملاك في رأس الخيمة خلال شهر فبراير الماضي 559 مليون درهم بإجمالي 218 مبايعة.

وحسب التقرير الصادر عن بلدية رأس الخيمة، تصدرت الجزيرة الحمراء أكثر المناطق تداولاً، حيث بلغت المبايعات فيها 69 مبايعة بقيمة 462 مليون درهم.

وكشف التقرير أن أعلى قيمة مبايعة كانت بـ 410 ملايين درهم.

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