أبرز الخدمات التي تقدمها منصة "التصرفات العقارية" في السعودية

عملت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، على تطوير وتحديث منصة التصرفات العقارية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بهدف رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة من الهيئة للمكلفين، وتسهيل إنجازها بشكل ذاتي وسريع.

وتُقدم المنصة بعد التطوير الذي جرى عليها العديد من الخدمات المرتبطة بضريبة التصرفات العقارية، من أبرزها خدمة طلب تسجيل عقار جديد، التي تتيح تسجيل العقار في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل أو توثيق العقد.

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كما تتيح الخدمة معرفة مدى خضوع العقار المراد بيعه لضريبة التصرفات العقارية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتوفر المنصة خدمة تحديث طلب ضريبة التصرف العقاري، التي تتيح تعديل طلب تسجيل العقار قبل الإفراغ أو توثيق العقار، وكذلك التحقق من طلب تسجيل العقار، حيث يمكن للمكلف التحقق من حالة طلب التسجيل في خدمة ضريبة التصرفات العقارية ومعرفة حالة خضوع العقار للضريبة وحالة السداد، إضافة إلى خدمة إلغاء طلب تسجيل العقار بحيث يمكن للمكلف إلغاء طلب تسجيل العقار في خدمة ضريبة التصرفات العقارية واسترداد مبلغ الضريبة في حال تم السداد مسبقًا.

ودعت الهيئة جميع المكلفين والمهتمين إلى الاطلاع على الخدمات المقدمة عبر منصة التصرفات العقارية وذلك من خلال زيارة موقعها الإلكتروني، والتعرف على كل ما يهم المكلفين في هذا المجال.

ونشرت الهيئة بالتزامن مع تحديث المنصة دليلًا إرشاديًا للمستخدمين، لتوضيح استخدام منصة التصرفات العقارية والاستفادة من خدماتها، وللاطلاع على الدليل وتحميله يمكن زيارة الموقع بالضغط على رابط الدليل.

ويأتي تطوير منصة ضريبة التصرفات العقارية ضمن العديد من الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها الهيئة للمكلفين من قطاع الأعمال والأفراد لغرض تبسيط الإجراءات وسهولة الحصول على المعلومات المرتبطة بالتزاماتهم الضريبية والزكوية والجمركية.