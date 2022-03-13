المليارديرات الروس يسعون لتصفية عقاراتهم الفاخرة في نيويورك خوفا من العقوبات

يتدفق العملاء الروس على وكلاء العقارات في مدينة نيويورك، في ظل مسعاهم لبيع عقارات بملايين الدولارات بشكل خاص، ما خلق موجة اندفاع لتصفية الأصول وسط مخاوف من فرض مزيد من العقوبات الأميركية على أي شخص يعتقد أنه مرتبط بالرئيس فلاديمير بوتين.

أخبرت دوللي لينز، وكيلة العقارات الفاخرة التي تعمل في مدينة نيويورك منذ أكثر من 35 عامًا، FOX Business بأن شركتها تلقت خلال الأسبوع الماضي مكالمات من عملاء روس يتطلعون إلى بيع ما بين 50 و 70 عقارًا ، معظمها في مانهاتن.

مادة اعلانية

من بين العقارات في مانهاتن التي قد يتم بيعها، ملكيات تعود لمليارديرات في الغالب، وهي مجموعة من ناطحات السحاب السكنية فائقة الفخامة على طول الطرف الجنوبي من سنترال بارك. وهناك أخرى في ويست فيليدج، بالإضافة إلى بعض الوحدات السكنية الفاخرة في بارك أفينيو وفيفث أفينيو.

تتراوح قيمة العقارات بين 5 ملايين دولار و 45-50 مليون دولار ضمن الأسعار المطلوبة، لكن قد يؤثر التعجيل بالمبيعات على السعر اعتمادًا على مدى شعور البائعين بالضيق.

قالت لينز لـ FOX Business، إن عملاء روس آخرين تواصلوا معها من ولايات خارج نيويورك، مثل كاليفورنيا وفلوريدا، حيث يوجد بائعون محتملون في شمال ميامي وجزيرة فيشر، والمعروفة بجيوبها الخاصة التي أصبحت شائعة بين الأثرياء الروس.