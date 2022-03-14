"إتمام" يعتمد 8.8 مليون متر مربع في "مدينة الورود"

سلّم مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" في السعودية شهادة اعتماد 8.8 مليون متر مربع ضمن مخطط مدينة الورود بالتعاون مع أمانة محافظة الطائف، وذلك بعد الاعتماد الابتدائي والنهائي للمخطط لإتاحة بيع الأراضي على الخارطة قبل تطويرها.

ويأتي تسليم الاعتماد انطلاقًا من الدور الاستراتيجي لمركز "إتمام" لتحسين أداء القطاع العقاري وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين للمساهمة في تعزيز المعروض العقاري السكني، سعيًا لتحقيق أهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030.

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ويتضمن مخطط "مدينة الورود"، الذي يقع شمال محافظة الطائف، 6409 وحدات سكنية متنوعة التصاميم والمساحات منها 3033 فيلا سكنية، ويقع المخطط في موقع مميز داخل النطاق العمراني لمحافظة الطائف، كما يشتمل على 3376 قطعة أرض سكنية، ويُنفذ المشروع بتحالف كبرى شركات التطوير العقاري، ويضم منطقة تجارية عبارة عن ممرات مميزة للمشاة وحدائق ونوافير وجلسات ومطاعم ومقاهي، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويُتيح مركز "إتمام" منصّة رقمية موحدة تُقدم جميع الخدمات التي يحتاجها المطورون العقاريون وتمكنهم من الحصول على الخدمات بسهولة وموثوقية عالية، مما يعزز مبدأ الشفافية عن طريق توضيح الإجراءات المرتبطة بالخدمات وإتاحة جميع البيانات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع.

يُذكر أن مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" يهدف إلى تيسير أعمال القطاع العقاري بالمملكة وخلق بيئة جاذبة بهدف تنمية الاستثمارات من داخل وخارج المملكة، وتسريع وتيرة الأعمال بالمشروعات السكنية لزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية، وتسهيل تملك الأسر السعودية للمسكن الملائم، ويقوم المركز كذلك بدور حلقة الوصل التي تمكن المطور العقاري من إنهاء معاملاتهم.