السعودية: استفادة 31 ألف أسرة من خيارات "سكني" خلال يناير وفبراير 2022

أعلن برنامج "سكني" عن استفادة أكثر من 31 ألف أسرة سعودية خلال شهري يناير وفبراير 2022، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة، فيما بلغ أعداد الأسر التي سكنت منازلها 34.9 ألف أسرة، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن 11 ألف أسرة اختارت القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة من بين الخيارات المتنوعة التي يتيحها "سكني" للمستفيدين، و6000 أسرة فضلت خيار البناء الذاتي، وما يتجاوز عن 10 آلاف أسرة اختارت الاستفادة من الأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني"، وأكثر من 3000 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.

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ويوفر موقع وتطبيق "سكني"، 115 مشروعاً تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، تتضمن نحو 150 ألف وحدة سكنية متنوعة بين فلل وشقق و"تاون هاوس"، تتوزّع معظمها في سبع ضواحِي سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط، لتوفّير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مع المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها والأسعار المناسبة بمتوسط 750 ألف ريال.

ويُقدم موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.