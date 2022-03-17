مبيعات عقارية بمليار درهم في دبي خلال يوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 428 مبايعة بقيمة 938.34 مليون درهم، منها 90 مبايعة للأراضي بقيمة 374.59 مليون درهم، و338 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 563.75 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2، تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض.

مادة اعلانية

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم، تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 144 مليون درهم، وفقا لصحيفة البيان.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم.

وسجلت الرهون 123.42 مليون درهم منها 9 رهون أراض بقيمة 24.42 مليون درهم و50 رهن فلل وشقق بقيمة 99 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 15 مليون درهم ورهن في منطقة المركاض بقيمة 10 ملايين درهم. وتم تسجيل 9 هبات بقيمة 10.68 ملايين، أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 3 ملايين درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة مليوني درهم.