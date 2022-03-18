9.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 9.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة خلال أسبوع تسجيل 1902 مبايعة بقيمة 4.29 مليار درهم، منها 355 مبايعة للأراضي بقيمة 1.33 مليار درهم و1547 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.96 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 180 مليون درهم في منطقة الصفوح الأولى، تليها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2.

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وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 244 مبايعة بقيمة 522 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 90 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 197 مليون درهم، بحسب "الخليج" الإماراتية.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 70 مليون درهم بمنطقة النهدة الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانيه.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 215 مبايعة بقيمة 268 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 168 مبايعة بقيمة 371 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 129 مبايعة بقيمة 94 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 4.63 مليار درهم منها 64 رهن أراضي بقيمة 3.64 مليار درهم و304 رهون فلل وشقق بقيمة 989.01 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة ملياري درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 317 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 130 هبة بقيمة 376.15 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 115 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 36 مليون درهم.