السعودية: 1200 أسرة تستفيد من الدعم العيني عبر "سكني" في شهرين

سجل خيار الدعم العيني، الذي يقدمه برنامج سكني لمستفيديه نمواً ملحوظاً خلال فبراير الماضي بما يتجاوز 48%، ليصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة خلال الشهرين الماضيين إلى أكثر من 1200 أسرة بدعم سعر الوحدات السكنية تحت الإنشاء بشكل مباشر، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتي "الدعم العيني" ضمن العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها "سكني" في غالبية مدن ومناطق المملكة بهدف زيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان.

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وأوضح البرنامج أن خيار الدعم العيني للوحدات يأتي بوصفه أحد أشكال الدعم المتعددة التي يتيحها "سكني"، الذي شهد خلال المدة الماضية إقبالاً من الأسر، ويستمر في إتاحة الدعم العيني ضمن 115 مشروعاً سكنياً يوفر أكثر من 149 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات في غالبية مدن ومناطق المملكة ما بين شقق وفلل و"تاون هاوس".

ويُعدّ الدعم العيني للوحدات السكنية تحت الإنشاء أحد الحلول المباشرة لتسهيل تملك المنزل الأول مما يخفض أسعارها لتتراوح ما بين 350 إلى 800 ألف ريال، حيث شهدت المشاريع السكنية تحت الإنشاء في المملكة بعد تطبيق الدعم العيني إقبالاً كبيراً من المستفيدين بما يتجاوز 22 ألف أسرة خلال العام الماضي 2021.

ويمكن برنامج "سكني" الأسر من تملك إحدى الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي يتيحها عبر تطبيقه الإلكتروني بالشركة مع القطاع الخاص ضمن الضواحي السكنية التي تطورها الوطنية للإسكان (NHC) ويشرف على تنفيذها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" بأسعار ميسرة، بهدف تسهيل تملك الأسر السعودية ضمن استحقاق فوري وحلول وخيارات سكنية أكثر تنوعاً من السابق.