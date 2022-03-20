"سكني": 6 آلاف أسرة سعودية استفادت من "البناء الذاتي" خلال الشهرين الماضيين

تجّاوزت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي عبر برنامج "سكني" في السعودية أكثر من 6 آلاف أسرة في جميع مدن ومناطق المملكة، وذلك خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، ضمن أكثر من 31 ألف أسرة أعلن "سكني" عن استفادتها، فيما بلغ أعداد الأسر التي سكنت منازلها 35 ألف أسرة.

ويأتي خيار "البناء الذاتي" امتداداً لجهود "سكني" في تنويع الخيارات السكنية والحلول التمويلية المستدامة التي يقدمها بالشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل تملّك الأسر السعودية باستحقاق فوري وإجراءات سهلة وميسرة وفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم عبر موقعه وتطبيقه للأجهزة الذكية، بهدف زيادة نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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ويُشترط للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً للدعم السكني ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض المدعوم، وعدم الحصول على دعم سكني سابق.

ويوفّر برنامج سكني خدمات متنوعة لمستفيدي خيار "البناء الذاتي" تتيح لهم اختيار "التصاميم الهندسية" التنفيذية التي تتميز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية الوطنية لتوفير عدد من التصاميم الهندسية العصرية والمطابقة لكود البناء السعودي، بالإضافة إلى خدمة "المقاول المعتمد" لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي "البناء الذاتي"، و"التصميم الداخلي".

كما يستعرض موقع وتطبيق "سكني" 115 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء تُوفّر نحو 150 ألف وحدة متنوعة (فلل وشقق وتاون هاوس) بمتوسط أسعار تصل إلى 700 ألف ريال في جميع مدن ومناطق المملكة، علاوة على 223 مخططاً سكنياً توفر ما يزيد عن 180 ألف أرض سكنية في غالبية مدن ومحافظات المملكة، ويمكن معاينتها وإصدار عقودها إلكترونياً، كما يُقدم "سكني" عددا من الخدمات السكنية منها إصدار عروض الأسعار للجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، و"السوق العقاري"، والتمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.