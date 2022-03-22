تنظيم ملتقى كود البناء السعودي في الرياض.. الاثنين المُقبل

تنظم الهيئة السعودية للمهندسين يوم الاثنين القادم ملتقى كود البناء السعودي تحت شعار "الكود سلامة واستدامة" برعاية ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبمشاركة جهات وقطاعات حكومية في الرياض.

وقال الأمين العام للهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف، إن الملتقى يركز على دعم منظومة كود البناء السعودي والتعريف به وتوضيح أدوار الجهات المشاركة في تطبيقه بجانب دعم استراتيجية أعمال المكاتب الهندسية في تطبيقه.

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وأضاف أن الملتقى سيعقد 3 جلسات تناقش عددا من الموضوعات حيث سيشارك فيها عدد من الأمراء والوزراء للحديث عن أبرز أدوار كود البناء السعودي وأهميته في الحفاظ على المباني والممتلكات والمنشآت إضافة لدوره بالاستدامة الاقتصادية على المواطنين واستعراض دور الجهات والمؤسسات المعنية في هذا المجال وتسهيل وتوفير متطلبات تطبيق الكود بتصميم برامج تدريبية لدعم أصحاب المكاتب الهندسية في المملكة تلبية لاحتياجاتهم المستقبلية، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".

وبين أن الهيئة تبحث من خلال هذا الحدث الذي يشكل منصة لتبادل الخبرات والتجارب ورفع مستوى جودة البناء وضمان سلامته وتطوير مستوى الجاهزية للجهات المستهدفة وتمكين الكوادر الوطنية على تطبيق اشتراطات الكود.