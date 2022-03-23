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شركة تطوير للمباني تستعرض 25 مشروعا في منتدى المشاريع المستقبلية

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شركة تطوير للمباني تستعرض 25 مشروعا في منتدى المشاريع المستقبلية

يتوقع إطلاقها مطلع أغسطس 2022

دبي - العربية.نت

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شاركت شركة تطوير للمباني "TBC"، في منتدى المشاريع المستقبلية الذي يقام في التاريخ من 21 حتى 22 من مارس الجاري، من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين في نسخته الثالثة في هيلتون الرياض.

وجاءت مشاريع "TBC" المستقبلية في 25 مشروعا موزعة على 6 إدارات تعليم مختلفة، وتشمل المشاريع نطاق صيانة التكييف والنظافة والصيانة والتشغيل، ويتوقع أن يتم إطلاق هذه المشاريع الأول من أغسطس من هذا العام 2022.

وتقدم "TBC"، خدماتها للمستثمرين عبر 5 برنامج ضمن مركز خدمات الاستثمار التعليمي التابع للشركة، الذي يسهم في تسهيل إجراءات ورحلة المستثمرين في القطاع المدارس الأهلية، بالإضافة إلى 6 مبادرات لدعم برامج رؤية المملكة 2030، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وعلى جانب المؤتمر، تم توقيع اتفاقية مع منصة تعميد المالية لإضافة خيار تمويلي ولتسهيل عمليات تمويل التعميدات للمقاولين، ووقع الاتفاقية مستشار الرئيس التنفيذي المهندس ماجد العوجان، والرئيس التنفيذي لمنصة تعميد المالية محمد الأومير.

يذكر أن "TBC" قد بدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013، وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتهدف بشكل رئيسي إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.

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