عقارات الإمارات.. 82% من معاملات الرهن في 2021 لمشترين للمرة الأولى

شهد قطاع الرهن العقاري في الإمارات، أداء قياسياً خلال عام 2021، حيث أشارت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى ارتفاع قيمة معاملات الرهن العقاري بنسبة 26% مقارنةً مع معدلاتها المرتفعة المسجلة عام 2017، وذلك بحسب تقرير لشركة "Mortgage Finder".

كما تجاوز حجم معاملات الرهن العقاري التي قامت بها "Mortgage Finder" في العام 2021، حجم المعاملات خلال العامين السابقين مجتمعين.

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وبحسب "Mortgage Finder" المتخصصة في الرهون العقارية، فإن 82% من معاملات الرهن العقاري العام الماضي في الإمارات، كانت من نصيب المشترين للمرة الأولى.

ويعد أحد العوامل التي ساهمت في ذلك، هو قيام مصرف الإمارات المركزي في مارس 2020 ،

بتخفيض قيمة الدفعة الأولى للمشترين الجدد إلى 20% لغير الإماراتيين و15% للمواطنين الإماراتيين.

ومثل المقيمون في الإمارات نسبة 94% من المقترضين، معظمهم اختاروا شراء العقارات للإقامة فيها مقابل 6% فقط من غير المقيمين.

كما كانت غالبية المشترين من أستراليا وفرنسا والهند وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة.

ومثّلت عروض الرهن العقاري ذات أسعار الفائدة الثابتة لمدة عام واحد وثلاثة أعوام، الخيارات المفضلة بالنسبة للمشترين.

وتزامنا مع الانخفاض العام في أسعار الفائدة خلال الأعوام السابقة، جعل أقساط الرهن العقاري قريبة لمستويات دفعات الإيجار، ما أدى إلى ارتفاع نسبة المقترضين الذين لا تتجاوز رواتبهم الشهرية 20 ألف درهم.

ومثلت هذه الشريحة 13% خلال العام الماضي، مقارنة بـ 9% من إجمالي المقترضين لعام 2020.

كما شهدت الفلل ومنازل التاونهاوس إقبالاً أكبر مقارنة بالشقق على مدار عام 2021 لتبلغ نسبة مشتري الفلل 64% مقابل 36% لمشتري الشقق.

وسجلت "Mortgage Finder" انسجاماً أفضل بين تقييمات العقارات وأسعار الشراء الخاصة بها،

لاسيما بالنسبة للعقارات الجديدة، ما أسهم في تسهيل عملية الحصول على الرهن العقاري بالنسبة للمشترين.