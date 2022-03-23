اقتصاد أميركا
مبيعات المنازل الجديدة في أميركا تهبط للشهر الثاني على التوالي
وسط تزايد فوائد القروض العقارية وارتفاع الأسعار
هبطت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في فبراير، وسط تزايد فوائد القروض العقارية وارتفاع أسعار المنازل، وهو ما يقلص القدرة الشرائية لبعض المشترين للمرة الأولى.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مبيعات المنازل الجديدة تراجعت 2% إلى معدل سنوي قدره 772 ألف وحدة الشهر الماضي، مواصلة الانخفاض لثاني شهر على التوالي.
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وعدلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر يناير بالخفض إلى 788 ألف وحدة، من القراءة السابقة البالغة 801 ألف وحدة.
وكان خبراء اقصاديون، استطلعت "رويترز" آراءهم، توقعوا أن مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل أكثر من 10% من مبيعات المساكن في أميركا، سترتفع إلى معدل قدره 810 آلاف وحدة.
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