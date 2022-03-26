مصر تفتح باب حجز وحدات مشروع "جنة" عبر التمويل العقاري

أعلنت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مصر، مي عبد الحميد، عن فتح باب حجز الوحدات السكنية المطروحة للتسليم الفوري في مشروع جنة ضمن إعلان المواطنين متوسطي الدخل غدًا الأحد 27 مارس 2022.

وأشارت عبدالحميد إلى غلق باب الحجز يوم الاثنين 28 مارس الحالي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.

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وأوضحت عبد الحميد أنه يسمح فقط للمواطنين الذين قاموا بدفع مقدمات جدية الحجز الخاصة بمشروع جنة ورفعوا مستنداتهم الدخول عبر الموقع الإلكتروني، ولن يسمح بذلك للمواطنين المتقدمين على مشروعي سكن مصر ودار مصر، بحسب جريدة البورصة المصرية.

وكشف رئيسة الصندوق، أن الخطوات الخاصة بحجز الوحدة السكنية محدودة وسريعة، حيث يجب على المواطن الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق، ثم إدخال الرقم القومي للمستخدم والرقم السري له، وتأكيد أنه مستخدم حقيقي وليس دخولا وهميا، ثم يقوم المواطن بكتابة كود الوحدة الخاصة به ثم الضغط على إرسال ثم تظهر رسالة له باختيار الوحدة الراغب بها.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه في حالة عدم قدرة المواطن الدخول على الموقع الإلكتروني يجب عليه تحديث الصفحة بصورة مستمرة حتى يستطيع المواطن الدخول إلى الموقع بصورة أسرع وذلك ضمن عملية إتاحة الدخول إلى الموقع بصورة أكثر تنظيمًا.

ونوهت بضرورة عدم استخدام المواطن لأكثر من جهاز أثناء عملية الدخول إلى الموقع الإلكتروني وحجز الوحدة السكنية، حيث وصل معدل دخول الأفراد إلى الموقع الإلكتروني إلى 6500 مواطن في الثانية، وهو معدل ضخم جدا يؤدي للضغط الشديد على السيرفرات الموجودة بالموقع.

وأكدت عبد الحميد أن كافة القنوات الاتصالية التابعة للصندوق تعمل بصورة مستمرة ودائمة لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين حول عملية الحجز والمعوقات التي تواجههم، بهدف الرد على استفساراتهم أولا بأول بما يتماشى مع سياسة الصندوق بضرورة تقديم أفضل خدمة للمواطنين.