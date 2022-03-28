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سوق العقارات الأميركية تشهد بوادر انسحاب الأموال الروسية

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سوق العقارات الأميركية تشهد بوادر انسحاب الأموال الروسية

لطالما كان جنوب فلوريدا ومانهاتن وجهات شهيرة للأموال الروسية

دبي - العربية.نت

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تراقب سوق العقارات في الولايات المتحدة عن كثب كيف ستؤثر العقوبات الاقتصادية التي طالت الأوليغارشية الروسية والمعاملات المالية المرتبطة بأموال من بنوك روسيا، على المبيعات.

قالت ليز إليوت، الوكيلة العقارية في شركة إيكو فاين بروبرتيز في مقاطعة مارتن بفلوريدا لموقع Axios: "أي روسي أراد القدوم إلى هنا لن يأتي". وبالفعل، تراجع عميل روسي عن صفقة كانت تعمل عليها.

وعلى نطاق أوسع، تُظهر الإشارات المبكرة للتقلبات كيف يمكن أن ينتشر تأثير العقوبات إلى أجزاء من الأسواق العالمية التي عادة ما يدعمها الروس المقيمون أو الزائرون. ولطالما كان جنوب فلوريدا ومانهاتن وجهات شهيرة للأموال الروسية.

قالت خبيرة العقارات في مانهاتن دوللي لينز لـ Fortune: "إنهم خائفون من أن تصادر عقاراتهم أو يتم الاستيلاء عليها". وأكدت أن الروس الأثرياء يتصلون بها الآن ويسعون لبيع أو إلغاء الصفقات القادمة.

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