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إطلاق "تمويل وافي الثلاثي" لمشاريع البيع على الخارطة في السعودية

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عقارات السعودية
عقارات السعودية
عقارات السعودية

إطلاق "تمويل وافي الثلاثي" لمشاريع البيع على الخارطة في السعودية

الخدمة الجديدة تستهدف تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري

دبي - العربية.نت

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أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، ماجد بن عبدالله الحقيل، خدمة "تمويل وافي الثلاثي" التابعة لبرنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، بهدف تسهيل تمويل وتمكين المشاريع العقارية على الخارطة، من خلال تقليل المخاطر على الجهات التمويلية ورفع كفاءة التمويل للمطورين والمستفيدين، وتخصيص الجهة التمويلية كأمين حساب وممول للمشروع وللمشترين.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "تمويل وافي الثلاثي" يأتي امتداداً لجهود البرنامج لتعزيز المعروض العقاري السكني في السوق لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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وأوضح أمين عام لجنة البيع أو التأجير على الخارطة، نايف بن نواف الشريف، أن الخدمة الجديدة تستهدف تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري لمشاريع البيع على الخارطة من خلال تمكين تمويل المطورين العقاريين، وتوفير الحلول المالية المناسبة لزيادة المبيعات في المشاريع، وتقديم تمويل بمميزات تنافسية للمستفيدين، وتنظيم العلاقة التعاقدية لجميع الأطراف ذات العلاقة في المشروع وفقاً لجدول الدفعات ونسب الإنجاز، وحوكمة الصرف من حساب الضمان.

وأضاف الشريف أن الاتفاقيات الموقعة ضمن "تمويل وافي الثلاثي" تعتمد على تمويل المشروع بالكامل، مما يقلل من مخاطر عدم اكتماله أو تعثره لعدم كفاية الأموال المتحصلة من التدفقات المالية، كما تتيح الاتفاقيات تسهيل عملية التمويل ومنح البنوك والمصارف والجهات التمويلية المحفزات الداعمة بالاكتفاء برهن أرض المشروع لضمان التمويل عوضاً عن تهميش الصك.

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