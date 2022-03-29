"الحمادي" تشتري أرضاً في الرياض بـ115.6 مليون ريال لإنشاء مستشفى

أعلنت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار عن شراء قطعة أرض في الرياض بقيمة 115.6 مليون ريال غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية والسعي، بغرض إنشاء مستشفى عليها.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أن الأرض التي تبلغ مساحتها 19.202 ألف متر مربع، تقع في ضاحية النرجس على طريق أبي بكر الصديق، شمال طريق الملك سلمان بمدينة الرياض، مشيرة إلى أنه تم شراؤها بسعر 6020 ريال للمتر المربع.

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وأضافت الشركة أن شروط الصفقة تتضمن سداد 80% من قيمة الأرض خلال 21 يوما، إلى البائع شركة ضاحية النرجس للتطوير والاستثمار العقاري.

وأفادت بأنه سيتم تمويل شراء قطعة الأرض من تمويل ذاتي وقروض مصرفية.