"الرياض ريت" يتخارج من أصل عقاري بأميركا محققاً عوائد 57%

أعلنت شركة الرياض المالية عن إتمام تخارج صندوق الرياض ريت من استثمار في أصل عقاري في الولايات المتحدة الأميركية هو مبنى 350 رود ايلاند في مدينة سان فرانسيسكو، ولاية كاليفورنيا، محققة عوائد إجمالية (ROI) بلغت 57% ومعدل عائد داخلي (IRR) يبلغ 27%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن صندوق الرياض ريت حقق نتيجة بيع الأصل العقاري ربحاً صافياً إضافياً قدره 0.12 ريال لكل وحدة، وسينعكس هذا الأثر إيجابيا في نتائج النصف الأول من عام 2022.

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وذكرت الرياض المالية، أن صندوق الرياض ريت استثمر في ديسمبر 2019 بقيمة 350.8 مليون ريال في محفظة عقارية متنوعة في أميركا تتكون من ثلاثة أصول عقارية ذات الفئة (أ).

وأضافت أن مبنى 350 رود ايلاند هو مبنى مكتبي من الفئة (أ) مؤجر بنسبة 98% لأمانة مدينة سان فرانسيسكو، مستأجر ذو تصنيف استثماري و2% مستأجرة لشركة ستاربكس في سان فرانسيسكو بعقد متوسط مدته 14 سنة.

تبلغ مساحة العقار 11,808 مترا مربعا ويحيط بالمبنى مجموعة من أشهر شركات التكنولوجيا في العالم.

وأشارت إلى أن منطقة خليج سان فرانسيسكو تعد من الأسواق المكتبية الكبرى في أميركا ولديها ثاني أكبر عدد من شركات Fortune 500.

وأوضحت الرياض المالية، أن ما تم استثماره في سلسلة من الأصول العقارية المتنوعة في الولايات المتحدة وأوروبا من قبل صندوق الرياض ريت ما قيمته 910 ملايين ريال، وذلك منذ عام 2019.