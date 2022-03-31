توقيع مذكرة تفاهم بين "العامة للعقار" وهيئة "المنشآت الصغيرة" في السعودية

وقعت الهيئة العامة للعقار في السعودية مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) "خلال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال"، تهدف لدعم ورفع كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي وتشجيع ممارسة العمل الحر في القطاع العقاري، ودعم العاملين فيه.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في بناء علاقة استراتيجية في التوعية والدعم والتمويل للأنشطة العقارية في المملكة، وتشجيع ممارسة العمل الحر في القطاع العقاري، وتحفيز الكوادر الوطنية لممارسة الأنشطة العقارية.

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وتهتم المذكرة بترخيص إنشاء حاضنات رواد الأعمال القطاع العقاري، وإدراج المنشآت المصنفة من الهيئة العامة للعقار ضمن برنامج "طموح"، وتصنيف المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة وفق معايير "منشآت" لتصنيف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكذلك دعم الأنشطة العقارية المعتمدة من الهيئة العامة للعقار بما يماثلها من برامج الدعم في هيئة "منشآت"، ودعم منشآت القطاع العقاري المعتمدة تحت برنامج الامتياز العقاري، إضافةً لتقديم عدد من الدورات المتخصصة من خلال المعهد العقاري لرواد الأعمال المرشحين من منشآت، وترشيح المنشآت العقارية والكوادر الوطنية المؤهلة للاستفادة من دعم "منشآت".

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكات النوعية التي تقوم بها الهيئة العامة للعقار مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتفعيل دور الهيئة في الإشراف على القطاع العقاري غير الحكومي، لرفع الثقة وتعزيز جاذبيته، وتحقيق ركائز الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.