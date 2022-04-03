معدل الرهن العقاري في أميركا يرتفع إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

تراجعت طلبات إعادة تمويل المنازل في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، مع ارتفاع متوسط معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا إلى أعلى مستوى منذ أواخر العام 2018.

قالت رابطة مصرفيي الرهن العقاري، المجموعة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، يوم الأربعاء، إن مؤشر إعادة التمويل تراجع بنسبة 14.9٪ في الأسبوع المنتهي في 25 مارس، إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 1295.1. وخلال الأسبوعين الماضيين، انخفض المقياس بنسبة 30٪ تقريبًا.

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وأضافت الرابطة أن متوسط ​​سعر العقد على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا قفز 30 نقطة أساس إلى 4.8٪، وارتفع بما يقرب من نقطة مئوية واحدة منذ أوائل فبراير. ويتجاوز معدل العقد على الرهن العقاري لمدة 15 عامًا الآن 4٪ لأول مرة منذ العام 2019.

قال مايك فراتانتوني، كبير الاقتصاديين في رابطة مصرفيي الرهن العقاري، في بيان: "قفزت معدلات الرهن العقاري إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات الأسبوع الماضي، حيث يواصل المستثمرون تقدير تأثير السياسة النقدية الأكثر تقييدًا من مجلس الاحتياطي الفيدرالي"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

كانت إحدى النقاط المضيئة في البيانات هي أن مقياس الرابطة لطلبات الشراء ارتفع، مما يشير إلى أن الطلب على المساكن ما زال صامدًا حتى الآن على الرغم من القفزة في تكاليف الاقتراض.

وأضاف فراتانتوني: "هذا أمر جيد، حيث إننا الآن في بداية موسم الربيع لشراء المنازل، وأولئك الذين يرغبون في الشراء لا يعانون فقط من معدلات رهن عقاري أعلى وأكثر تقلبًا، ولكن أيضًا من النقص المستمر في المعروض في السوق".