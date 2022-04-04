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منصات "سكني" الرقمية تُسجل متوسط 150 ألف تفاعل شهري خلال الربع الأول

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عقارات السعودية
عقارات السعودية
عقارات السعودية

منصات "سكني" الرقمية تُسجل متوسط 150 ألف تفاعل شهري خلال الربع الأول

عبر حساب العناية بالمستفيدين على "تويتر" وموقع "سكني" ومركز الاتصال الموحد

دبي - العربية.نت

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سجلت منصات "سكني" الرقمية تفاعلاً قياسياً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري بأكثر من 150 ألف تفاعل شهري عبر حساب العناية بالمستفيدين على منصة "تويتر" وموقع وتطبيق "سكني" ومركز الاتصال الموحد 199090، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات تملك المسكن الأول للأسر السعودية، بهدف الوصول إلى نسبة 70% بحلول عام 2030.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين تجاوب خلال الربع الماضي مع أكثر من 262 ألف اتصال بمتوسط يومي 3000 مكالمة، للاستفسار عن خدمات البرنامج التي تتضمن الاستحقاق الفوري، وحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية، وعروض الأسعار من الجهات التمويلية، وباقي الخدمات السكنية التي يتيحها "سكني".

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وتجاوزت أعداد الزيارات عبر تطبيق "سكني" خلال الأشهر الثلاثة الماضية 1.4 مليون زيارة.

كما تفاعل حساب العناية بالمستفيدين على منصة تويتر (SaudiHousingCC@) خلال الربع الأول من العام 2022 مع أكثر من 105 آلاف تغريدة واستفسار من المواطنين بمعدل 1200 تفاعل يومي شَمِل الإجابة على التساؤلات حول الخيارات والحلول السكنية التي يقدمها "سكني" من قروض مدعومة لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، وخيار الأراضي السكنية، وذلك ضمن جهود البرنامج لتقديم خدمات وحلول تسهل تملك المنزل الأول للأسر السعودية.

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