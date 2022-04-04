"الأراضي البيضاء": 90 مليون متر مربع إجمالي مساحات الدورة الفوترية السادسة في جدة

كشف برنامج الأراضي البيضاء أن فوترة الدورة السادسة للمرحلة الأولى في جدة صدرت على 340 أرضًا واقعة داخل النطاق العمراني المعلن، وذلك بمجموع مساحات تتجاوز 90 مليون متر مربع.

وأضاف البرنامج في بيان، اليوم الاثنين، أن فواتير الدورة السادسة لرسوم الأراضي بجدة صدرت فبراير الماضي، داعياً مُلاك الأراضي إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

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وأوضح البرنامج أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة تجاوزت 8300 فاتورة في المدن التي طبقت فيها الرسوم، بما في ذلك فواتير الدورة السادسة للرسوم لمدينة جدة في مرحلتها الأولى لعام 1443/1444هــ، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ونوه البرنامج بأن الفواتير تعد عقودًا وامتيازات ومحررات جزائية بحسب نظام إيرادات الدولة، مشيراً إلى أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

وبين أنه يمكن الإطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط https://lands.housing.sa/ar.

يُذكر أن البرنامج أعلن منتصف ديسمبر الماضي عن تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في أكثر من 140 حياً في مدينة الرياض بالتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى حسب الخريطة والنطاق المعتمد، على أن يبدأ إصدار فواتير الدورة الأولى للمرحلة الثانية في الرياض في الربع الثالث من العام الجاري، داعياً ملاك الأراضي لتسجيل أراضيهم خلال المهلة النظامية لتسجيل الأراضي التي تنتهي في 15 يونيو المقبل.