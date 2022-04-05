تصرفات عقارات دبي تسجل 967 مليون درهم أمس

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي يوم الاثنين، أكثر من 967 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 346 مبايعة بقيمة 857.9 مليون درهم منها 49 مبايعة للأراضي بقيمة 232.58 مليون درهم و297 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 625.32 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة المركاض.

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وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 162 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 102.1 مليون درهم منها 14 رهنا لأراض بقيمة 35.43 مليون درهم و47 رهنا لفلل وشقق بقيمة 66.67 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 15 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 11 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 5 هبات بقيمة 7.02 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 4 ملايين درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة مليونين درهم.