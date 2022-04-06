تسهيل تملك 55 ألف أسرة سعودية لمساكن خلال الربع الأول

حققت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مُمثلةً في قطاع الإسكان، العديد من الإنجازات خلال الربع الأول من العام الجاري، يأتي في مقدمتها تسهيل تملك أكثر من 55 ألف أسرة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 بإجراءات إلكترونية ميسرة، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن أعداد الأسر السعودية المستفيدة من برنامج سكني خلال الربع الماضي تجاوزت 46 ألف أسرة، فيما سجلت أعداد الأسر التي سكنت منازلها بالاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج أكثر من 55 ألف أسرة جديدة، وذلك ضمن استحقاق فوري وإجراءات إلكترونية ميسرة.

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وأشارت الوزارة إلى إصدار نحو 48 ألف شهادة تصرفات عقارية للمسكن الأول عبر موقع وتطبيق "سكني" ليصل إجماليها إلى أكثر من 654 ألف شهادة.

وسهلت منصة "سكني" إصدار عقود إلكترونية لأكثر من 10 آلاف أرض سكنية بزيادة 219% مقارنةً بالربع السابق.

ووقع "سكني" أكثر من 1600 عقد للدعم العيني والذي أُطلق خلال الربع الماضي على منصة "سكني" بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية في مشاريع البيع على الخارطة، وذلك ضمن الخيارات والخدمات السكنية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لمستفيديه من الأسر السعودية، كما أُضيف مؤخراً التصميم الهندسي المطابق لكود وادي حنيفة في منصة "سكني".

وواصل برنامج الإسكان التنموي تسليم الوحدات السكنية الملائمة للأسر الأشد حاجة في عدد من مدن ومناطق المملكة، فيما أصدر برنامج البناء المستدام أكثر من 921 شهادة وتقرير لخدمات جودة تنفيذ البناء، وفحص المباني الجاهزة، وتقييم الاستدامة لمشاريع كبرى.

ومن خلال برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" أهّل البرنامج أكثر من 70 مطوراً عقارياً وأصدر 30 رخصة للمشاريع السكنية الكبرى والصغيرة والمتوسطة.