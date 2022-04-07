ارتفاع متوسط أسعار المنازل في بريطانيا إلى رقم قياسي جديد.. قفز 11% خلال عام

ارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 1.4% في مارس مقارنة بشهر فبراير، وهو أكبر ارتفاع شهري في ستة أشهر، والتاسع على التوالي بحسب بيانات شركة الرهن العقاري "هاليفاكس".

وقفز متوسط سعر المنازل إلى رقم قياسي جديد بنسبة 11% خلال عام، ليبلغ متوسط سعر المنزل الواحد الآن 283 ألف جنيها، بزيادة حادة قدرها 44 ألف جنيها في عامين منذ أول إغلاق بسبب "كورونا"في بريطانيا.

مادة اعلانية

وترى "هاليفاكس"، أن الارتفاع يعكس الطلب العالي من المشترين مقابل انخفاض في المعروض، لكنها توقعت أن ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 30 عاماً سيضغط على الموارد المالية للأسر أيضا إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، ما قد يخفف نمو أسعار المساكن في الأشهر المقبلة.