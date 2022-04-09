البحرين: 75% نسب الإنجاز لمشروع سكني في مدينة سلمان

أكد وزير الإسكان البحريني باسم بن يعقوب الحمر، إن نسب الإنجاز بمشروع تنفيذ 303 وحدات سكنية بمدينة سلمان بلغت 75%، مشيراً إلى أنه من المؤمل أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليم الوحدات للمستفيدين خلال العام الجاري.

وأضاف أن الوزير أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتنفيذ الالتزامات الإسكانية الواردة في برنامج الحكومة الحالي، وأن وحدات المشروع قد سبق أن تم تخصيصها للمواطنين في إطار برنامج تنفيذ أوامر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع الوحدات السكنية على المواطنين.

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ونوه وزير الإسكان إلى زيادة وتيرة الإنجاز لتسليم المشروع خلال الأشهر المقبلة، تبعاً لخطة التنفيذ المتفق عليها، مشيراً إلى أن البنية التحتية والخدمات المرافقة لمشروع بناء 303 وحدات سكنية مكتملة ومؤهلة بالكامل، مما يساهم في سرعة تسليم الوحدات للمستفيدين فور اكتمال نسب الإنجاز، وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين "بنا".

وأكد الحمر أن المشروع أنجز نحو مليوني ساعة عمل دون حوادث أو إصابات وبإشراف من مهندسي الوزارة، حيث تولي "الإسكان" اهتماماً كبيراً لمتطلبات الصحة والسلامة في تنفيذ مشاريعها الإسكانية والتأكد من الالتزام بمتطلبات السلامة بالتوازي مع سرعة الإنجاز.